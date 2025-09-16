A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONSELICE
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Boara;
verso Padova: Terme Euganee.