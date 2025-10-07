A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Ferrara sud;
verso Padova: Occhiobello.