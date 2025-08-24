A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 24 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Padova.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
-verso Bologna: Ferrara sud;
-verso Padova: Occhiobello.