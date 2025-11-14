A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.