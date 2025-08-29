A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stasera, venerdì 29, alle 6:00 di sabato 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consigliano le stazioni:
verso Bologna: Bologna Arcoveggio;
verso Padova: Altedo.