A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione cavalcavia.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Arcoveggio;
verso Padova: Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.