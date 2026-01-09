A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì13 gennaio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Arcoveggio;
verso Padova: Altedo.