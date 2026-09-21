A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Arcoveggio;
verso Padova: Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.