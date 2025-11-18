A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
Di conseguenza, saranno chiusi anche gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 Bologna Taranto.
In alternativa si consiglia:
verso Ancona, entrare a Bologna Interporto, sulla stessa A13, o a Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto; verso la A1/Milano, entrare a Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso A1/Firenze, entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
per i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna, verso Padova, uscire allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3 e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.