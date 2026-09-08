A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di posa cavi elettrici, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.