A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Interporto oppure di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.