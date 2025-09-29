A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o alla stazione di Bologna Interporto, sulla stessa A13.