A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOARA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOARA
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 giugno, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia:
verso Bologna, la stazione di Rovigo;
verso Padova, la stazione di Monselice.