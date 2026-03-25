A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOARA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOARA
Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Rovigo;
verso Padova: Monselice.