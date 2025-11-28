A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Interporto;
verso Padova: Ferrara sud.