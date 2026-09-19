A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Interporto;
verso Padova: Ferrara sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.