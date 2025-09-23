A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Occhiobello;
in uscita per chi proviene da Padova: Rovigo.