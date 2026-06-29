A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazioni, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Occhiobello oppure Rovigo.