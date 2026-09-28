A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERME EUGANEE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERME EUGANEE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Padova sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.