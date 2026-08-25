A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERME EUGANEE, IN MODALITA’ ALTERNATA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERME EUGANEE, IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 25 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o Padova sud.