A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ROVIGO

Roma, 13 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Villamarzana Rovigo sud o di Boara.