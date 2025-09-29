A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione cavi, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud, o la stazione di Padova est, sulla A4 Torino-Trieste.