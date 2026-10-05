A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud sulla D13 Diramazione di Padova sud o la stazione di Padova est sulla A4 Torino-Trieste.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.