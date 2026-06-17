A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
Roma, 17 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Villamarzana Rovigo sud.