A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
verso Bologna, entrare a Boara;
verso Padova, entrare a Terme Euganee.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.