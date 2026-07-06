A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE

Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Boara o di Terme Euganee.