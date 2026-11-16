A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD

Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 23:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.