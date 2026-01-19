A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata e in uscita.

Di conseguenza, sulla Diramazione per Ferrara, per chi proviene da Porto Garibaldi, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS64 e saranno contestualmente chiusi i rami che dalla SS723 e dalla SS64 immettono verso la stazione di Ferrara sud.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Ferrara nord.