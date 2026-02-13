A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Altedo.