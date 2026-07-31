A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD, IN ENTRATA E IN USCITA, IN MODALITA’ ALTERNATA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD, IN ENTRATA E IN USCITA, IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Altedo.