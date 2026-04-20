A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD. D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI SS16-FERRARA SUD VERSO LA A13 E SS64-SS16 VERSO PORTO GARIBALDI

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla D23 Diramazione per Ferrara, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Ferrara nord.

Sulla D23 Diramazione per Ferrara:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e Ferrara sud, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Porto Garibaldi verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, via Richard Wagner, SS64 Porrettana, SP20 via Chiavicone ed entrare in A13 verso Bologna alla stazione di Altedo;

da Porto Garibaldi verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS723, via Eridanio ed entrare in A13 verso Padova alla stazione di Ferrara nord;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS64 Porrettana e lo svincolo SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS64 Porrettana, percorrere la SS64 Porrettana e la SS16 Adriatica.