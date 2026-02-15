A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERRARA NORD IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Ferrara sud;

in entrata verso Padova: Occhiobello.