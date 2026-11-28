A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.