A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.