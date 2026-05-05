A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.