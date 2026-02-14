A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOARA IN MODALITA’ ALTERNATA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOARA IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Rovigo.