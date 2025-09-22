A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALTEDO

Roma, 22 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, sarà la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Interporto o di Ferrara sud.