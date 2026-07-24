A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALTEDO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Altedo in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Bologna Interporto;
in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Padova: Ferrara sud.