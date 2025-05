A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALTEDO

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 maggio, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Padova – e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.