A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAIZONE DI TERME EUGANEE
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Padova sud.