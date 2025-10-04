A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Ferrara sud, al km 33+700;
per chi proviene da Padova: Occhiobello, al km 49+100.