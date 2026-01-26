A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazioni di Bologna Interporto e di Ferrara sud.