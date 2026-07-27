A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.