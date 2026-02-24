A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI BOARA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI BOARA
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Rovigo.