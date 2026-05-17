A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UN NOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UN NOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
Roma, 17 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Boara;
in entrata verso Padova: Terme Euganee.