A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD. D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA

Chiusure in modalità alternata



Roma, 10 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla A13 Bologna-Padova:

–sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso Padova sud.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale, sulla stessa A13.

Sulla D13 Diramazione di Padova sud:

-sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale, sulla A13.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata