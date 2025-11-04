A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-da Padova verso Firenze: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, in direzione Firenze;
da Padova verso Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 fino all’uscita 3 Ramo Verde, proseguire sul Ramo Verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, in direzione A1/Milano.