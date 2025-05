A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 28 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare sulla stessa A13 alla stazione di Bologna Interporto o sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro.

Contestualmente saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara ed entrare in A13 a Bologna Interporto.