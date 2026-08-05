A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOARA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOARA
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 8 agosto, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
-verso Bologna: Rovigo;
-verso Padova: Monselice.