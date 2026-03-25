A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO

Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Bologna Interporto;

verso Padova: Ferrara sud.